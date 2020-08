Allerta arancio in Fvg per temporali e piogge forti, meno rischi sulla costa

Allerta arancione per tutto il Fvg tranne che per la zona costiera e in prossimità di Trieste, dove vige l'allerta gialla. L'avviso della protezione civile è riferito all'arco di tempo che va dalla mezzanotte di oggi, sabato 29 agosto, e si protrarrà per le successive 24 ore.

La situazione attuale

La regione e' interessata da condizioni di marcata instabilita' dovute al flusso di correnti sudoccidentali in quota che precedono un fronte, previsto passare nel pomeriggio di domenica.

Previsioni meteo Sabato 29

Si prevedono rovesci e temporali, localmente anche forti. I temporali saranno piu' probabili e frequenti sulla zona montana, con piogge localmente molto intense; sparsi sulla pianura, specie verso sera; isolati e meno probabili sulla costa.

Domenica 30

Si prevedono temporali con piogge in genere intense, piu' probabili e frequenti nella prima parte della giornata sulla zona montana e pedemontana, successivamente anche sulle altre zone. Probabili temporali forti e piogge localmente molto intense. In serata attenuazione dei fenomeni.