Nuova allerta meteo: torna l'acqua alta sabato 28

TRIESTE - Una nuova allerta meteo per acqua alta è stata diramata poco fa per domani, sabato 28 ottobre, dalla protezione civile del Fvg dopo l'allerta arancio ancora in vigore fino alla mezzanotte della giornata di oggi, 27 ottobre. Per domani l'allerta (stavolta gialla) è prolungata da mezzanotte a mezzogiorno. RImane quindi la criticità idraulica a seguito del passaggio della piena sul bacino dell'Isonzo. Sulla costa sono possibili problematiche legate all'acqua alta in corrispondenza del picco di marea previsto nella mattina di sabato 28 ottobre. Stamattina fino a poco tempo fa l'acqua alta ha causato danni e disagi nelle zone costiere della regione tra cui Grado e Muggia (allagate), Trieste, Monfalcone, Villaggio del Pescatore.

Situazione attuale

A seguito del passaggio del fronte di venerdì l'atmosfera è più stabile con cielo da poco nuvoloso a variabile.

Previsioni meteo

Sabato 28 ottobre: possibile qualche rovescio locale, più probabile nella notte. Marea alta al mattino.