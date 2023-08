Prolungata l'allerta meteo: rischio temporali fino alle 12 di sabato 5 agosto

TRIESTE - L'allerta meteo della Protezione civile, originariamente valida fino alla mezzanotte di oggi, viene prolungata fino alle 12 di domani, sabato 5 agosto. Previsti temporali forti su tutta la regione.

Situazione attuale

In giornata continueranno ad affluire in quota correnti sud occidentali a tratti umide ed instabili. In serata la formazione di una depressione sull'Adriatico farà affluire ancora correnti umide sulla regione, prima da sud e poi da est. Sabato mattina una depressione al suolo interesserà l'Alto Adriatico, con minimo barico di incerta collocazione, che farà affluire aria ancora umida e instabile da sud sulla regione; in seguito affluiranno correnti settentrionali più secche in quota.

Previsioni meteo

Venerdì 4 agosto

Probabili rovesci e temporali sparsi alternati a pause anche prolungate. Localmente saranno possibili qualche temporale forte e piogge intense stazionarie. Sulla costa soffierà vento moderato tra sudest e nordest.

Sabato 5 agosto

Fino al mattino saranno probabili rovesci e temporali sparsi alternati a pause anche prolungate. Localmente saranno possibili qualche temporale forte e piogge intense stazionarie. In giornata graduale attenuazione delle precipitazioni ma sarà possibile qualche rovescio pomeridiano specie sui monti e zone orientali.