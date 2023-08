Allerta meteo, in arrivo forti temporali su tutta la regione

TRIESTE - Un'allerta meteo gialla è stata diramata dalla protezione civile: in arrivo temporali in tutta la regione a partire dalle ore 15 di oggi, 1 agosto, alle ore 3:00 di domani, 2 agosto.

Situazione attuale

Un fronte interesserà la regione dalla sera di martedì associato a correnti sudoccidentali umide e instabili. Mercoledì ci sarà una breve ripresa anticiclonica che garantirà maggior stabilità.

Previsioni meteo

Dal pomeriggio di martedì fino alle prime ore di mercoledì probabili rovesci e temporali che interesseranno prima la zona montana e in seguito la pianura e la costa, specie la fascia orientale. Qualche temporale potrà essere localmente forte. In quota soffierà vento da sud-ovest moderato mentre sulla costa soffierà vento da sud moderato e in seguito dalla sera Bora moderata.