Allerta meteo: raffica di chiamate al 112 in Fvg, picco di marea atteso nella notte

AGGIORNAMENTO ORE 20: Sono state 73 le chiamate al Nue 112 dalle 12 (inizio dell’allerta meteo) fino alle 18 di oggi, giovedì 2 novembre. Meno colpite le aree di Trieste (due chiamate) e Gorizia (nove), mentre la maggior parte delle richieste è arrivata dalle ex province di Udine (41) e Pordenone (21). Fra le criticità segnalate, il crollo di una vetrina di un pubblico servizio a Grado per vento forte e un albero caduto sulla statale 55, strada del “Vallone”, tra Duino Aurisina e Monfalcone. Atteso un picco di marea nella notte anche a Muggia e al Villaggio del Pescatore, oltre che nelle zone costiere del Comune di Duino Aurisina.

A Monfalcone è stata emessa dal Comune un’ordinanza per sospendere tutte le iniziative all'aperto fino a fine emergenza (ore 23.59 del 3 novembre), e si raccomanda di limitare il più possibile l'accesso alle zone del litorale monfalconese e aree attigue, oltre a limitare allo stretto necessario i trasferimenti.

Nel Goriziano rimane massima l’allerta per le possibili criticità idrogeologiche dell’Isonzo, specialmente nella zona della Madonnina, che dovrebbero verificarsi intorno alle tre del mattino. Previste anche forti raffiche di vento e possibili cadute di rami e alberi. A Gorizia si è costituito il Centro Operativo Comunale, attivato con ordinanza dal sindaco Rodolfo Ziberna: “Tutto è pronto - spiega il sindaco - se dovesse rendersi necessaria , ma speriamo non lo sia, l'evacuazione di cittadini residenti nella Madonnina: assistenza ai più fragili, avvisi con altoparlante, contatti telefonici, veicoli con cui accompagnare anziani, luogo di ricovero provvisorio, eccetera”.

Mareggiata a Trieste: la gallery di Giovanni Aiello

TRIESTE - Mareggiate e raffiche di vento che sfiorano i 40 nodi, giardini pubblici e musei chiusi e una chiamata di soccorso arrivata al Nue 112 per un canoista che si trovava in difficoltà: sono alcuni aggiornamenti relativamente al maltempo a Trieste in queste ore. L'allerta meteo arancione nel capoluogo giuliano (rossa nelle altre province del Fvg) è scattata dalle 12 di oggi, 2 novembre, e permane per tutta la giornata di domani. In seguito all'ordinanza regionale, inoltre, è stata bloccata la circolazione dei mezzi pubblici e dei treni in regione (aggiornamento: la Regione ha disposto 14 treni garantiti per il ritorno dei pendolari partiti nel mattino, prima dell'inizio dell'emergenza). Il presidente Fedriga ha raccomandato di "evitare gli spostamenti non necessari".

In particolare, sul lungomare di Barcola, le onde hanno raggiunto i due metri e all'altezza della pineta è stato avvistato il canoista che aveva difficoltà a tornare a riva ma che è riuscito a tornare autonomamente. Sono state comunque allertate la capitaneria di porto e il 118, giunto sul posto, anche se l'uomo era in buone condizioni di salute e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Criticità anche a Muggia, dove è stato necessario disporre la chiusura delle attività scolastiche in tutte le scuole dell'infanzia e degli asili nidi pubblici e privati per la giornata di venerdì 3 novembre. Le altre scuole risultavano già chiuse per il ponte festivo, così come a Trieste, mentre nelle altre zone della regione, sotto allerta rossa, è stata disposta la chiusura di tutte le attività didattiche e sportive sia oggi che domani. Sempre nel territorio di Muggia, il picco della marea è previsto nella notte. Domani sulla costa soffiera? vento da sostenuto a forte in prevalenza da sud-ovest con mareggiate e possibile acqua alta.

Prevista acqua alta con mareggiate anche a Grado, dove la protezione civile ha posizionato sacchi di sabbia nelle aree critiche e il commissario straordinario del comune ha disposto l'interdizione al passaggio di pedoni e veicoli sulla diga Nazario Sauro per le giornate del 2 e del 3 novembre. Massima allerta sull'Isonzo per possibili criticità idrogeologiche.