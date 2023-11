Maltempo, mareggiate a Barcola e un canoista in difficoltà: tutti gli aggiornamenti

TRIESTE - Mareggiate e raffiche di vento che sfiorano i 40 nodi, giardini pubblici e musei chiusi e una chiamata di soccorso arrivata al Nue 112 per un canoista che si trovava in difficoltà: sono alcuni aggiornamenti relativamente al maltempo a Trieste in queste ore. L'allerta meteo arancione nel capoluogo giuliano (rossa nelle altre province del Fvg) è scattata dalle 12 di oggi, 2 novembre, e permane per tutta la giornata di domani. In seguito all'ordinanza regionale, inoltre, è stata bloccata la circolazione dei mezzi pubblici e dei treni in regione. Il presidente Fedriga ha raccomandato di "evitare gli spostamenti non necessari".

In particolare, sul lungomare di Barcola, le onde hanno raggiunto i due metri e all'altezza della pineta è stato avvistato il canoista che aveva difficoltà a tornare a riva ma che è riuscito a tornare autonomamente. Sono state comunque allertate la capitaneria di porto e il 118, giunto sul posto, anche se l'uomo era in buone condizioni di salute e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Criticità anche a Muggia, dove è stato necessario disporre la chiusura delle attività scolastiche in tutte le scuole dell'infanzia e degli asili nidi pubblici e privati per la giornata di venerdì 3 novembre. Le altre scuole risultavano già chiuse per il ponte festivo, così come a Trieste, mentre nelle altre zone della regione, sotto allerta rossa, è stata disposta la chiusura di tutte le attività didattiche e sportive sia oggi che domani. Sempre nel territorio di Muggia, il picco della marea è previsto nella notte. Domani sulla costa soffiera? vento da sostenuto a forte in prevalenza da sud-ovest con mareggiate e possibile acqua alta.

Prevista acqua alta con mareggiate anche a Grado, dove la protezione civile ha posizionato sacchi di sabbia nelle aree critiche e il commissario straordinario del comune ha disposto l'interdizione al passaggio di pedoni e veicoli sulla diga Nazario Sauro per le giornate del 2 e del 3 novembre. Massima allerta sull'Isonzo per possibili criticità idrogeologiche.