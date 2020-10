Allerta meteo: bora e acqua alta sulla costa

Una nuova allerta meteo dalla protezione civile del Fvg, dopo la difficile settimana pre barcolana: dalle 8 alle 12 di domani, giovedì 15 ottobre, vige l'allerta gialla per acqua alta in corrispondenza del picco di marea in mattinata, con mareggiate connesse al moto ondoso.

Situazione attuale

Sull'Italia affluiscono fresche e secche correnti settentrionali. Mercoledì una depressione si porterà sulla Francia e richiamerà correnti più umide dal mar Mediterraneo. Giovedì la depressione si sposterà sull'Italia e un fronte interesserà la regione con venti meridionali in quota, nordorientali nei bassi strati.

Previsioni meteo

Giovedì piogge in genere abbondanti. Localmente saranno possibili piogge più intense, specie sulle Prealpi Carniche. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa. Neve oltre i 1800-1600 sulle Prealpi, 1500-1200 m sulle Alpi con quota neve temporaneamente in abbassamento fino a 700-800 sul Tarvisiano. Venerdì precipitazioni residue di notte e al mattino, nel pomeriggio possibile qualche rovescio in montagna.