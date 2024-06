E' ancora allerta meteo: tornano i temporali forti

TRIESTE - Torna il maltempo dopo il il cielo sereno e le temperature estive degli ultimi giorni, e la protezione civile dirama una nuova allerta meteo dalle 18 alle 24 di domani, venerdì 21 giugno

Situazione attuale

Sull'Italia affluiscono correnti da sud-ovest molto calde e umide. Tali correnti precedono un fronte occidentale, in movimento verso est, che interesserà il Triveneto dal pomeriggio di venerdì e il Friuli Venezia Giulia più probabilmente in serata. L'arrivo di correnti più fresche in quota accentueranno instabilità, alimentata dall'atmosfera calda e umida presente nei bassi strati.

Previsioni meteo

Venerdì 21 giugno: in giornata nuvolosità variabile e caldo, afoso su pianura e costa. Dal tardo pomeriggio e fino a sera inoltrata, sulla regione, saranno possibili temporali sparsi che potranno essere anche forti. La zona con maggiore probabilità di temporali sarà tra la pianura e i monti, specie verso ovest.