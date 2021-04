Allerta meteo: in arrivo neve, ghiaccio e bora anche sulla costa

Allerta meteo gialla della Protezione civile per ghiaccio al suolo, neve e vento on raffiche forti, in partiolare sul Carso. Il fenomeno dovrebbe verificarsi già da questa notte a mezzanotte, per poi protrarsi fino alle 18 i martedì 6 aprile. Le nevicate potrebbero arrivare fino alla costa.

Situazione attuale

Un marcato fronte freddo dal nord Europa genererà una depressione nei bassi strati sull'alto Adriatico nelle prime ore di martedì, favorendo l'afflusso di correnti fredde orientali al suolo, umide meridionali in quota.

Martedì sera la depressione si allontanerà verso sud-est.

Previsioni meteo

Martedì 06 aprile: nella notte e di prima mattina precipitazioni in genere deboli sulle zone occidentali della regione, più consistenti e localmente temporalesche su quelle centro-orientali, con quota neve in rapido calo fino a 100-200 metri sul Carso e sulla zona di Trieste. Sulla costa soffierà Bora forte con qualche raffica possibile oltre i 100 km/h e sul Carso sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo.