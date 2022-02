Allerta meteo: in arrivo raffiche di vento forte

In arrivo forte vento in tutta la regione, anche a Trieste e sulla costa. Lo annuncia l'allerta meteo diffusa dalla protezione civile, in vigore dall 5 del mattino alla mezzanotte di domani, lunedì 7 febbraio 2022.

Situazione attuale

Nella notte tra domenica e lunedì un veloce ma debole fronte freddo da nord interesserà la regione e sarà seguito da correnti settentrionali molto intense.

Previsioni meteo

Lunedì 7 febbraio: dal mattino soffierà vento forte da nord che interesserà prima la zona montana e successivamente anche pianura e costa. In quota qualche raffica potrà essere superiore ai 100-120 km orari. Qualche improvvisa raffica forte sarà possibile anche a fondovalle e su pianura e costa