Ancora forti temporali, nuova allerta meteo

TRIESTE - Correnti umide sudoccidentali porteranno un po' di instabilità sulle Alpi. Lunedì il passaggio di una saccatura porterà aria più fredda in quota che accentuerà l'instabilità. Anche per questo motivo la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso una allerta meteo gialla dal pomeriggio di oggi 30 giugno fino alle 23:59 di lunedì 1 luglio. Le previsioni meteo per oggi infatti parlano di possibili rovesci e qualche temporale pomeridiano in montagna e in pianura. Possibile qualche isolato temporale più forte, mentre per domani il tempo è previsto instabile, con probabili rovesci e temporali diffusi con piogge anche abbondanti, più frequenti in pianura e in montagna. Possibile qualche temporale forte con piogge localmente intense.

"Si raccomanda inoltre ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti" così dalla sala operativa regionale della Protezione civile.