Allerta meteo: piogge e temporali in Fvg, criticità in pianura e costa

Allerta gialla in regione, con precipitazioni, anche temporalesche, in tutto il Fvg a partire dalle 6 del mattino di domani, 22 settembre, fino alla mezzanotte. Criticità concentrate principalmente su pianura bassa e costa, specialmente nella "zona C", che comprende il Goriziano e il Gradese. Così riporta l'allerta della Protezione civile diramata in data odierna.

Situazione attuale

Sull'Europa centrale è presente un campo di alta pressione, da lunedì però inizierà ad avvicinarsi una depressione da ovest e sulla regione affluiranno correnti meridionali, che saranno progressivamente più umide e da martedì anche molto più instabili.

Previsioni meteo

Oggi probabili locali piogge in genere deboli e qualche rovescio. Domani probabili rovesci o temporali sparsi con piogge anche abbondanti. Su bassa pianura e costa, specie verso il Veneto, sarà possibile qualche temporale più forte con piogge localmente intense. Mercoledì piogge sparse da moderate ad abbondanti, con probabili locali temporali e piogge più intense.