Allerta meteo: ancora temporali forti e bora

TRIESTE - Seconda allerta meteo da parte della protezione civile in pochi giorni: in arrivo temporali in tutta la regione a partire dalle ore 21 di oggi, giovedì 20 luglio, fino alle ore 6 di sabato 22 luglio.

Situazione attuale

Il progressivo avvicinamento di un'ondulazione ciclonica dall'Oceano Atlantico causerà l'arretramento dell'anticiclone e l'afflusso in quota sulla regione di correnti da ovest-sudovest, più fresche e a tratti anche umide. In questa situazione saranno possibili a più riprese delle fasi instabili.

Previsioni meteo

Giovedì 20 luglio: Dal pomeriggio saranno possibili dei locali rovesci o temporali sulla zona montana, meno probabili ma non del tutto esclusi altrove. Dalla tarda serata o nelle prime ore della notte sarà possibile un aumento dell'instabilità, con possibili temporali sparsi. Secondo le previsioni dell'Arpa Fvg offierà Bora moderata su zone orientali e costa, anche sostenuta a Trieste. Le temperature saranno in lieve diminuzione e torneranno attorno alla norma.

Venerdì 21 luglio: A più riprese nel corso della giornata saranno probabili rovesci e temporali sparsi. I temporali saranno possibili già nella notte fino al primo mattino ma con maggiore probabilità poi dal pomeriggio-sera. Saranno possibili temporali anche forti, associati a possibili raffiche di vento anche molto forti e locali grandinate.