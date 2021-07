Allerta meteo gialla: in arrivo forti temporali su tutto il Fvg

L'allerta è stata diramata in tarda mattinata dalla protezione civile e ha validità dalle 12 alle 23:59 di domani, 8 luglio

Previsti per la giornata di domani temporali forti sparsi in tutto il Friuli Venezia Giulia: è quanto annuncia l'allerta meteo gialla diramata intorno alle 12 di oggi dalla Protezione civile. L'allerta ha validità dalle 12 alle 23:59 di domani, 8 luglio.

Situazione attuale

Sull'Italia è presente una massa d'aria molto calda a tutte le quote. Giovedì sera un fronte atlantico interesserà il nord Italia favorendo l'instabilità anche sulla regione. In seguito affluirà in quota aria un po' più fresca

Previsioni meteo

Giovedì 8 Luglio: fino al pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e caldo afoso. Dalpomeriggio-sera probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi Carniche e Carnia, possibili poianche in pianura e con minor probabilità sulla costa. Sarà possibile qualche temporale forte