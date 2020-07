Ondata di caldo africano su tutta l'Italia, a Trieste scatta il livello 2 di allerta meteo

Ondata di caldo africano in Italia, con temperature massime quasi ovunque comprese tra 32 e 39 gradi, con punte fino a 40-41 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e nelle isole maggiori. Oggi e domani sabato 1 agosto, anche a Trieste scatta il livello 2 di allerta, livello che implica la presenza di temperature elevate e condizioni meteorologiche che "possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili".

Caldo intenso non solo di giorno. Anche nelle ore notturne le temperature minime difficilmente scenderanno sotto i 23-24 gradi in gran parte della Penisola. Oggi, venerdì 31 luglio, dieci città italiane sono da bollino rosso: l'allerta scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia.

L'ondata di caldo, prevista almeno fino a domani, si spiega con l'afflusso di aria proveniente da Marocco e Algeria che favorisce un generale incremento delle temperature, un po' a tutte le quote. I valori massimi tenderanno facilmente a salire fino a 35-37 gradi su molte località di pianura da Nord a Sud, fino a sfiorare la soglia dei 40 gradi sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, nel Materano e sul Tavoliere delle Puglie, a Cosenza, a Terni e nelle valli comprese tra Roma, Viterbo e Rieti.

Il bollettino meteo sulle ondate di calore

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero della Salute elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.