L’Allianz apre al pubblico: via libera ad un massimo di 1000 spettatori

Il PalaRubini-Allianz Dome di Trieste potrà ospitare a porte aperte la partita di 'Supercoppa Lba' 2020 di basket in programma domenica. Lo stabilisce l'ordinanza contingibile e urgente numero 25 della Protezione civile siglata oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, in base alla quale la presenza del pubblico nella struttura sportiva sarà consentita a partire dal 30 agosto 2020.

Nello specifico il documento sancisce che, in deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, potrà essere consentito l'accesso all'impianto sportivo a massimo 1.000 persone, purché nel rispetto del protocollo di sicurezza adottato dalla Pallacanestro Trieste 2004 per la totale gestione dell'evento in sicurezza.

Il provvedimento è stato assunto dopo un'attenta valutazione dell'andamento della diffusione del coronavirus in Friuli Venezia Giulia. In base al report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio la nostra regione è definita, al 27 agosto, avere un trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni con moderato livello di rischio a seguito di recenti focolai legati quasi esclusivamente a casi importati per esposizioni avvenute in aree balcaniche attualmente ad alto rischio. Inoltre, i dati forniti oggi dalla Protezione civile regionale riportano 13 ricoverati ospedalieri positivi e nessun ricovero in terapia intensiva su una disponibilità di 175 posti letto in tale reparto, con un'evidente adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie regionali a far fronte ad ogni esigenza anche di fronte ad una, non auspicabile, ripresa del contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La decisione è inoltre supportata della precisazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità che evidenzia come il protocollo di sicurezza predisposto dalla Pallacanestro Trieste 2004 rispetti sia le prescrizioni del Dpcm del 7 agosto 2020 sia le linee guida della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 6 agosto 2020, purché venga rispettato il limite di 1.000 persone presenti all'interno del PalaRubini-Allianz Dome.