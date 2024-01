Alloggia in albergo ma è irregolare in Italia: 30enne in questura

TRIESTE - Alloggiava in Hotel a Trieste ma risulta irregolare in Italia e ora rischia l'espulsione. E' successo a un cittadino kosovaro di 30 anni intorno alle 13 di oggi, venerdì 26 gennaio. Sono state tre le volanti della Questura che si sono recate all'Hotel Roma in via Ghega dopo aver ricevuto tre segnalazioni relative ad altrettante persone straniere che alloggiavano nella struttura. Gli operatori della polizia di stato hanno verificato la posizione dei tre sul territorio nazionale e, mentre due di questi sono risultati regolari, così non è stato per il trentenne che è stato portato in Questura. E' stata così accertata la sua posizione irregolare e, probabilmente, per lui scatterà l'espulsione dall'Italia.