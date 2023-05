“L’inondazione a un passo da casa mia” il racconto di un triestino a Cesena

CESENA - Strade sommerse dal fango, danni incalcolabili e vite umane perse: in Emilia Romagna è catastrofe. Tra i testimoni di questo evento drammatico c'è anche l'ingegnere navale triestino ed ex membro del team Oracle e Luna Rossa, Michele Stroligo, che attualmente vive a Cesena e lavora a Forlì.

“Abito a 500 metri dal Savio, il fiume che è esondato trasformando strade in fiumi e case in isole. Fortunatamente la mia abitazione si trova in centro storico, che è leggermente rialzato, quindi non ho avuto problemi diretti - racconta Stroligo -. La situazione non è delle migliori. Il fiume, straripando dagli argini, ha allagato i piani terra delle case e i danni sono parecchi. Ci sono state storie poco piacevoli, anche perchè le esondazioni avvengono spesso in ore notturne, quindi non puoi dormire”.

E a poche centinaia di metri da casa sua, si è verificato uno degli episodi divenuti ormai simbolo di questa tragedia. "Le immagini drammatiche di una madre con il suo bambino bloccati nell'acqua alta, trasmesse da tutti i notiziari, sono state riprese a poche centinaia di metri da casa mia". “Ieri (giovedì 18 maggio ndr), passando per quella zona - racconta ancora l'ingegnere - ho visto un camion dei pompieri che faceva lo slalom tra divani e mobili e persone sporche di fango aiutarsi l'un l'altra". "Lo scenario è impressionante - aggiunge - E quel che fa ancora più impressione è il fatto di non aver subito danni abitando così vicino”.

Il ritorno alla normalità sembra ancora lontano, tuttavia i residenti cercano di riprendersi la loro quotidianità, non con poche difficoltà: "Mercoledì le aziende sono rimaste chiuse, mentre nelle ultime due giornate, ci sono stati dei problemi al traffico e solo metà dei dipendenti è riuscita a raggiungere i loro posti di lavoro. Tutto sembra ancora bloccato; per uscire da Forlì, ho passato mezz'ora in fila".

In queste ore, in Emilia Romagna è stata diramata un'altra allerta rossa per sabato 20 maggio. Secondo gli ultimi dati, gli sfollati sono più di 15 mila e le vittime sono salite a 14 (sette nel Ravennate, quattro a Cesena e tre a Forlì).