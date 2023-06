Alluvione Emilia Romagna: dal Fvg altri mezzi di protezione civile per salvare beni culturali (VIDEO)

Per dare ulteriore supporto per il recupero e la messa in sicurezza di volumi, documenti, libri e beni culturali che, nel seminario vescovile di Forlì sono stati sommersi dal fango