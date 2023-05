La Protezione Civile salva un'anziana, la lettera della famiglia: "Grazie"

PREDAPPIO - I volontari di Protezione civile e i funzionari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia impiegati a Predappio hanno soccorso ieri una persona anziana caduta a terra, scivolata per la presenza del fango. I parenti della signora hanno poi scritto una breve e toccante lettera di ringraziamento a volontari e funzionari. La squadra di volontari e funzionari di protezione civile impiegata a Predappio è riuscita inoltre ad aprire una strada bloccata da frane, colate e caduta alberi, liberando una comunità dall'isolamento. Si tratta della viabilità che da Predappio conduce a Fiumana, passando per Marsignano. Il gruppo è rientrato ieri in Friuli Venezia Giulia: sul posto saranno impiegati altri 14 volontari di PcFvg in partenza alle 8.30. questa mattina, dalla sede di Palmanova della protezione civile del Friuli Venezia Giulia.