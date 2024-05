Antifascisti contro il premio intitolato a Grilz: "Una vergogna per Trieste"

TRIESTE - Undici associazioni, cinque consiglieri regionali e sei comunali, oltre a una ventina tra consiglieri circoscrizionali e adesioni individuali chiedono al sindaco Dipiazza e al governatore Fedriga di "non avallare la celebrazione del giornalista Almerigo Grilz". La lista compone quella che si definisce la "Trieste democratica e antifascista" e che lunedì 6 maggio ha convocato una conferenza stampa per dire no al premio intitolato al giornalista triestino morto in Mozambico nel 1987 e che gli aderenti all'iniziativa giudicano come "una vergogna per Trieste". L'evento, che si terrà al Circolo della stampa alle ore 10:30, anticipa di tre giorni la cerimonia ufficiale in cui verranno annunciati i finalisti del premio che intende valorizzare giovani reporter under 40. Tanto la carriera di Grilz come giornalista, quanto il suo passato risultano particolarmente indigesti a chi si oppone al premio.

Trieste democratica e antifascista: "Ecco chi era Grilz"

"La biografia agiografica pubblicata nel sito ufficiale - scrivono - omette completamente il passato del camerata Almerigo Grilz, che nelle scorribande violente del Fronte della Gioventù amava esibirsi nel saluto nazifascista. Responsabile di comportamento violento all’Università, si rese protagonista di spedizioni antislovene nei paesi del Carso e nelle frazioni periferiche di Trieste. Un discutibile esempio per i giovani giornalisti che ambiscono al premio". La ricostruzione della vita di Grilz continua poi così.

"Privo di pietas, ma anche omissivo"

"Negli anni Ottanta, mentre i pediatri triestini del Burlo Garofolo erano impegnati in Mozambico in una missione umanitaria di cooperazione, Grilz stava con le bande antigovernative della RENAMO, tagliagole prezzolati responsabili di stupri, massacri e mutilazioni e responsabili dell’uccisione di almeno 8.000 bambini. Non risulta che Grilz abbia mai fatto parola di quelle stragi di civili, dimostrando di essere stato non solo privo della necessaria pietas, ma anche omissivo: non proprio un obiettivo reporter di guerra". Per la "Trieste democratica e antifascista" è uno scritto del 1983 che dovrebbe provocare, più di qualsiasi altro episodio, lo sgomento giornalistico.

"Cosa scriveva Grilz nel 1983"

“L’unica terza via possibile - riportano nella nota - è, quella creata da Benito Mussolini (..) Non basta proclamarsi continuatori del Fascismo a parole. Scorriamo le fotografie di allora: gli squadristi che bruciano l’Avanti, il Duce alla testa delle camicie nere, la trasvolata di Italo Balbo, le bonifiche, i volontari in Spagna contro il comunismo. Tutto è movimento, lotta, mobilitazione, entusiasmo. (..) Benito Mussolini ci ha lasciato qualcosa di immensamente grande: un’Idea. Facciamola vivere e marciare, nell’Italia di oggi, verso il futuro".

Biloslavo: "Il premio guarda al futuro"

Questo pezzo viene definito di "sconcertante celebrazione del ventennio" e "esempio di vera e propria apologia di fascismo". Per il sodalizio Grilz "in nessun modo può rappresentare un modello professionale (e tanto meno umano e politico) per i nostri giovani" e chiede ai giornalisti presenti nella giuria di rinunciare all'incarico. Raggiunto telefonicamente, il giornalista triestino Fausto Biloslavo ha fatto sapere che "il premio è giornalistico e guarda avanti, ai giovani, non indietro come questi nostalgici degli anni Settanta che si mettono in testa assurde censure e addirittura una damnatio memoriae su Grilz".