Scoccimarro al raduno neofascista per Grilz, è bufera

TRIESTE - Giovedì il giornalista dimenticato, venerdì il camerata con tanto di presenza dell'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro e del consigliere comunale Corrado Tremul. L'anniversario della morte di Almerigo Grilz è stato ricordato anche quest'anno in via Paduina, a Trieste. A salutare romanamente diverse decine di neofascisti messi sull'attenti. Al grido di "presente" hanno voluto onorare la memoria del giornalista che il giorno precedente era stata al centro della presentazione del premio giornalistico organizzato in suo onore. Un evento che, proprio per la presenza del rappresentante della giunta regionale ha di fatto destato scalpore ed indignazione nelle opposizioni.

"Dimissioni". "Lo rifarò anche l'anno prossimo"

"Chiediamo le sue dimissioni" così Adesso Trieste, mentre la deputata del Partito democratico Debora Serracchiani ha tweettato così: "Ancora una commemorazione della destra è occasione per inscenare il rito fascista del "Presente!" col saluto di gruppo a braccio teso al "camerata Grilz". Questa è o no una "manifestazione esteriore di carattere fascista"? Non bastava ricordarlo come giornalista?". Nel frattempo arriva la nota di Scoccimarro. "Ero lì con Laura (Castellani, allora fidanzata) a portare un fiore ad Almerigo. Lo rifarò anche l'anno prossimo come in passato dal 1988, per ricordare l'amico, anzi un fratello maggiore, Almerigo Grilz, non solo leader della giovane destra parlamentare ma stimato professionista, primo giornalista italiano morto nel dopoguerra, su cui finalmente si sta levando il velo dell'oblio ideologico".

