"Fermi i lavori per l'area ricreativa a Valmaura, ma ora il sindaco vuole fare una rotatoria"

Il lavori per Valmaura Playground, spazio polifunzionale per i giovani, sono "fermi da un anno", e nella zona dove dovrebbe sorgere l'opera, davanti allo stadio Grezar, in via Valmaura, tra via dell'Istra e via Valmaura, c'è l'intenzione, da parte della giunta Dipiazza, di realizzare una rotatoria. Lo segnala Paolo Altin, capogruppo in Consiglio comunale della lista Punto Franco, spiegando che i lavori erano stati annunciati nel gennaio del 2021 dall'allora assessore ai giovani Francesca Desantis e dall'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi e che l'area ricreativa "avrebbe dovuto comprendere un campo di basket e di volley e alcune aree attrezzate per praticare sport ma anche dedicarsi ai giochi da tavolo. Un intervento realizzato dai ragazzi per i ragazzi dal momento che nella progettazione dell’area erano stati coinvolti 30 giovani studenti e studentesse di Edilmaster, peraltro proprio durante il periodo di lockdown, tra marzo e giugno 2020. Un progetto che ha coinvolto la popolazione locale, partendo da una analisi di contesto per arrivare sino alla fase di elaborazione progettuale".

Del progetto si parla anche nel sito della scuola Edilmaster, come di un'iniziativa di formazione sul campo in collaborazione con il Progetto Area Giovani e lo stesso COmune di Trieste. Il cantiere è ora "fermo da almeno un anno - spiega Altin -. O anche più. Come Lista Russo Punto Franco avevamo presentato un emendamento al Bilancio 2022 per destinare 60mila euro al completamento dei lavori. L’Assessore Lodi, allora, aveva frenato gli entusiasmi precisando che l’opera risultava già pianificata all’interno del contratto per le manutenzioni e per tale ragione non necessitava di stanziamento ad hoc".

“Il Sindaco è convinto che la riqualificazione di Valmaura passi attraverso la realizzazione di un parcheggio interrato interamente a pagamento con una spesa per i cittadini di 800 euro l’anno e l’abbattimento di quella che avrebbe dovuto diventare un’area ricreativa per i giovani e anche gli anziani” dichiara il consigliere della Lista Russo Punto Franco, che ha depositato questa mattina una domanda di attualità per la prossima seduta del Consiglio. “Possibile che la visione di questa giunta sia così miope - conclude - da non comprendere che il rione di Valmaura ha bisogno di spazi ricreativi, di luoghi di aggregazione, di spazi per i bambini e per i giovani. Che in primis di debba rispondere alle domande e ai bisogni educativi, di socialità e di inclusione. Vorremmo fare chiarezza su quali sono le reali intenzioni della Giunta. Visto che l’Assessore Lodi ha assicurato che il progetto si sarebbe realizzato mentre il Sindaco ha in mente rotatorie”.