Non funziona da prima di Natale, condominio "ostaggio" di un ascensore rotto

TRIESTE - "Ci sono persone anziane e disabili che non possono uscire di casa perché da prima di Natale l'ascensore non funziona. Abbiamo inviato segnalazioni, chiamato l'assistenza e perfino una pec all'Ater il 9 gennaio. Non sappiamo più come fare". E' un vero e proprio grido di aiuto quello lanciato da 14 famiglie residenti nel condominio Ater di via Alpi Giulie 8/9, nel rione di Altura. Il disagio è rappresentato da un ascensore che non va né su né giù, ai box da quasi un mese a causa di un pezzo di ricambio da sostituire. Tra la trentina di condomini ci sono persone anziane, mamme con figlie disabili e, più in generale, residenti impossibilitati a condurre una vita normale. A tutto ciò va aggiunto, per dovere di cronaca e come sostenuto dagli stessi inquilini, il fatto che l'ascensore in questione fa le bizze da circa due anni.

Le testimonianze

"Sono venuti diverse volte anche i vigili del fuoco, per sincerarsi delle condizioni. Sono tanti i condomini rimasti bloccati al suo interno, ma anche la donna delle pulizie. "Xe un brivido ogni volta" questa un'altra testimonianza. "Mia madre ha 88 anni, ha problemi alle ginocchia e, anche se vive al terzo piano, ha paura ad uscire" così un residente del condominio. Secondo chi vive nel palazzo, all'interno dell'ascensore non funziona neanche il pulsante di allarme. Insomma, un disagio non da poco per le tante persone di via Alpi Giulie 8/9. Ad onor del vero, va sottolineato che l'Ater mette a disposizione il servizio di portierato sociale che, come testimoniato dal cartello affisso nell'atrio del condominio, raccoglie le segnalazioni per gli stabili e le parti comuni di proprietà dello stesso, oltre a fornire supporto per pratiche burocratiche relative alle case popolari.

La replica dell'Ater

Dopo il sopralluogo effettuato nella mattinata di oggi 14 gennaio, TriestePrima ha contattato telefonicamente il presidente dell'Ater, Riccardo Novacco. "L'impianto è fuori servizio per un guasto al quadro di manovra e un problema al funzionamento delle porte di piano. Giovedì (11 gennaio) è arrivato il preventivo, che è piuttosto corposo, e comprende la sostituzione dell'argano e dei meccanismi delle porte di piano che erano oggetto di prescrizione Asugi". Il preventivo è arrivato tardi a causa della chiusura degli uffici nel periodo natalizio, oltre che, come sostiene Novacco, "perché da gennaio la normativa prevede che tutto gli ordini passino per piattaforma certificata". Ater infine sottolinea come vi sia la possibilità di prevedere alcune misure per le persone con gravi disabilità così da "venire incontro alle loro esigenze".

Proprio oggi Ater è finita al centro di un comunicato stampa diffuso dal consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, Enrico Bullian. “Oggi Ater gestisce spesso un patrimonio decadente, specie nell’area triestina e isontina, sul quale urge intervenire riattivando politiche abitative con investimenti significativi".