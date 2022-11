Altura organizza un comitato di quartiere: "Vogliamo essere uguali agli altri rioni"

Il rione di Altura si organizza per costituire un comitato di quartiere: il primo incontro, alla presenza di alcuni consiglieri comunali, è avvenuto ieri, sabato 5 ottobre. Lo rende noto uno dei promotori, Massimiliano Bracco, che spiega come "Questo atto si è reso necessario per I'assenza di risposte dal Comune e dall'Ater ai bisogni dei cittadini nonostante i solleciti avanzati nel febbraio 2021 durante un sopralluogo pubblico del Sindaco e del Presidente e recentemente dall' iniziativa dei pensionati della CGIL, Sunia e del Comitato in difesa della pineta di Cattinara".

Il Comitato si definisce libero da partiti politici e associazioni e aperto a chiunque voglia dare il proprio contributo. "Noi insistiamo a chiedere il minimo per il nostro quartiere - spiega Bracco -, anche se negli anni non siamo stati ascoltati, infatti nel rione c’è molta rassegnazione per le molte promesse mai mantenute. All'incontro erano presenti residenti di tutte le età, alcuni giovani hanno chiesto un punto di aggregazione dove ritrovarsi per studiare e che sia un luogo di ritrovo anche per gli anziani, così come avviene in altri rioni". Il promotore dell'iniziativa ha poi specificato che "qui non esistono bar, negozi o uffici postali, non c’è nulla per gli anziani con difficoltà motorie e limitati negli spostamenti. Per queste persone sarebbe necessario anche realizzare dei servizi igienici nel parco Falcone e Borsellino. A Valmaura e Borgo San Sergio si fa molto di più, vogliamo solo essere uguali agli altri rioni".

Presenti alla riunione Stefano Borini (Spi CGIL Domio) e i Consiglieri comunali Luca Salvati (Pd) e Riccardo Laterza (Adesso Trieste).

"I consiglieri di Fratelli d'Italia e Lega - ha dichiarato Laterza - che nell'ultimo Consiglio Comunale hanno bocciato una serie di proposte per il miglioramento del rione di Altura sostenendo che i residenti sono "pilotati" dall'opposizione, avevano l'occasione di ripetere questa accusa indegna di persona stamattina (ieri, ndr), in occasione della riunione che ha sancito la costituzione di un Comitato dei residenti. Purtroppo però non erano presenti".

"Nell'immediato - ha concluso l'esponente di Adesso Trieste -, lavoreremo per verificare che lo stanziamento per il rifacimento dello skate park, deliberato nell'ultimo bilancio, si traduca in atti concreti prima della fine dell'anno (prima cioè che i fondi ritornino all'ovile e magari finiscano, giusto per fare un esempio, nella ripavimentazione di Piazza Unità...)".