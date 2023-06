Festa della Repubblica, solenne alzabandiera in piazza Unità | VIDEO

TRIESTE - In occasione del 77esimo anniversario della Repubblica Italiana, si è tenuto questa mattina alle 10 in piazza Unità, il solenne Alzabandiera. Presenti autorità militari, religiose e civili, tra cui il sindaco Roberto Dipiazza e l'Assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. "È fondamentale trasmettere soprattutto ai giovani i valori su cui si fonda la Repubblica - ha dichiarato il sindaco Dipiazza a margine della cerimonia -. Parliamo poco di patria, di famiglia, di lavoro e di rispetto. Dobbiamo parlarne di più, di patria soprattutto".

Le celebrazioni continueranno nel corso del pomeriggio, con un ricco programma di eventi. Alle 17.00, l'attenzione sarà rivolta all'esibizione della Musica d’Ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Seguirà l'afflusso dei gonfaloni e dei reparti in armi, con rappresentanze delle Forze Armate, di volontari della Protezione Civile e di altre importanti associazioni di volontariato, come Croce Rossa, Sogit, 118 e Vigili del Fuoco. Avrà poi luogo l'allocuzione del Prefetto, che leggerà il messaggio del Presidente della Repubblica. Per assicurare l'inclusività dell'evento, l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - sezione di Trieste, provvederà a tradurre l'intero discorso nella lingua dei segni.

A seguire, alle 18.05, avverrà la consegna dei prestigiosi diplomi di onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a sette illustri personalità locali per il loro contributo alla comunità. Infine, alle ore 18.15, si terrà l'ammainabandiera con l'esecuzione dell'inno nazionale a cura del tenore Francesco Grollo, accompagnato dalla Musica d’Ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Una giornata ricca di emozioni, per celebrare la nostra Repubblica e riconoscere i contributi preziosi di coloro che lavorano instancabilmente per la nostra comunità.