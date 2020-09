Alzheimer, a Trieste ne soffrono in 6mila: inaugurata la prima "Panchina viola"

Seimila persone a Trieste soffrono del morbo di Alzheimer: lo rendono noto il Comune di Trieste e l'associazione De'Banfield in occasione della giornata mondiale dedicata a questa malattia, giornata in cui è stata inaugurata a Trieste la prima "panchina viola", dedicata a chi ne soffre e ai loro familiari.

Il colore viola

Piccolo e delicato, il fiore comunemente chiamato “non ti scordar di me” è divenuto il simbolo, con il suo colore viola, della malattia di Alzheimer. E proprio questo è il colore che nel mese di settembre è simbolo in tutto il mondo di “chi dimentica”, il mese dell’Alzheimer che culmina il 21 settembre, appunto, nella giornata mondiale, nata per sensibilizzare tutta la popolazione su una patologia che solo in Italia colpisce circa seicentomila persone, mentre un milione sono quelle che soffrono di demenza. Tra i 15 e i 20mila, invece, i malati di Alzheimer in Friuli Venezia Giulia. I numeri crescono rapidamente e il mondo scientifico è ancora alla ricerca di una cura risolutiva. Attorno alle persone con demenza, almeno altri tre milioni di familiari, operatori sanitari, assistenti sono impegnati nel compito difficile del prendersi cura.

A Trieste ne soffrono in 6mila

Impegnata da oltre trent’anni sul fronte delle demenze e dell’Alzheimer, l’Associazione De Banfield onlus è al fianco delle famiglie con progetti specifici di sostegno: prestito di ausili sanitari, assistenza domiciliare, programmi di mobilizzazione, attività a supporto dei caregiver. Proprio in coincidenza con la Giornata mondiale dell’Alzheimer, la onlus triestina ha presentato un’iniziativa del tutto inedita, tanto a livello regionale che nazionale, realizzata con il Patrocinio del Comune di Trieste: la consegna alla città della prima panchina colorata di viola. Si tratta di una delle panchine dell’inizio di Viale XX settembre, davanti alla fontana del Giano bifronte, un gesto semplice ma “indelebile”, che una vuole offrire il segno tangibile di una comunità che vuole essere amica delle persone con demenza, per ridare loro dignità, combattere i pregiudizi e affiancare chi se e prende cura.

La nonna sul pianeta blu

Le attività che l’Associazione De Banfield mette in atto per il mese di settembre vengono suggellate anche dalla presentazione del libro di racconti “La nonna sul pianeta blu” nato dalla prima edizione dell’omonimo concorso letterario, unico nel suo genere a livello nazionale, che ha attirato oltre 140 partecipanti da tutta Italia. Racconti commoventi e toccanti, tante storie e testimonianze che hanno fatto emergere il mondo sommerso di chi è vicino a una persona affetta da Alzheimer. La giuria presieduta dalla filosofa e scrittrice Michela Marzano aveva selezionato i 20 migliori racconti - cinque da Trieste e regione - raccolti adesso in questa pubblicazione. Presentazione ufficiale del libro martedì 22 settembre alle 17.30: per giuria e vincitori alla sede dell’Associazione e per il pubblico in diretta streaming sui canali social e Youtube della De Banfield. Michela Marzano dialogherà in video da Parigi con il direttore del quotidiano Il Piccolo Enrico Grazioli, anch’egli membro della giuria. La presentazione, introdotta dal Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia Cristiano Degano, sarà anche l’occasione per aprire ufficialmente il bando per la seconda edizione del Concorso che chiuderà i termini a gennaio 2021.