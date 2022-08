Brutto incidente in Carnia, giovane in gravissime condizioni a Cattinara

AMARO (Udine) - L'elicottero dei soccorsi l'ha trasportata all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni di salute dopo essere rimasta vittima di un brutto incidente. E' successo in Carnia, nel comune di Amaro poco prima delle 11 di oggi 24 agosto. La ragazza, una giovane nata nel 1987, si trovava alla guida di un trattore quando è rimasta coinvolta in un sinistro con una autovettura. La ragazza è stata sbalzata ed è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Tolmezzo, otlre ai sanitari del 118 che l'hanno messa sull'elicottero, intubata e trasportata d'urgenza all'ospedale di Trieste. La notizia è in aggiornamento