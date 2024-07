Avvicendamenti in polizia

Polizia: Michele Amatulli è il nuovo dirigente del commissariato di Duino Aurisina

Il vice questore aggiunto si è insediato lo scorso 15 luglio. Il dottor Amatulli, 40enne triestino, laureato in Giurisprudenza a Trieste e in possesso di un master di II livello in scienze della sicurezza, è nei ruoli della polizia di stato da 12 anni