Trieste tempio dei vini macerati, al via l'Amber Wine Festival

TRIESTE - La città diventi ambasciatrice dei vini macerati. Sotto questo auspicio è stata inaugurata la seconda edizione dell'Amber Wine Festival, la rassegna che all'interno del castello di San Giusto mette in mostra il meglio della produzione dei vini macerati della regione dell'alpeadria. A fare gli onori di casa è stato l'assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi. La valenza del festival, ha sottolineato Rossi, risiede nella "passione che ancora oggi i produttori del territorio ci mettono per portare avanti la tradizione. Il festival aiuta a superare i confini tra le nazioni, per questo dobbiamo un grande grazie agli organizzatori". "Oggi sono presenti i migliori produttori di vini macerati- ha detto Diego Colarich, portavoce della rassegna - e per questo motivo la città ha la capacità di diventare ambasciatrice di questo settore".

Una quarantina i produttori di vino presenti alla due giorni e provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dall'Italia, dalla Slovenia, dalla Croazia e dall'Austria. Oggi 21 maggio ingresso fino alle 19. Domani 22 maggio dalle 13 alle 19. Maggiori informazioni su amberwinefestival.com.