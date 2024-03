Vittime dell'amianto, mozione dell'opposizione: "No ristori alle aziende responsabili delle patologie"

TRIESTE - "Il fondo nazionale per le vittime dell'amianto sia destinato esclusivamente agli ex esposti e agli eredi dei deceduti per amianto e non anche alle aziende a partecipazione pubblica della navalmeccanica". Lo hanno chiesto oggi, durante un incontro nella sede del Consiglio regionale, il capogruppo regionale del Pd, Diego Moretti, e il consigliere regionale Enrico Bullian del Patto per l'autonomia-Civica Fvg, presentando una mozione, firmata da tutta l'opposizione, che impegna la giunta regionale a intervenire nei confronti del Parlamento e del governo e che sarà presentata in occasione del prossimo consiglio regionale del 20 marzo. "Sono otto i sindaci dei Comuni del mandamento monfalconese - hanno spiegato Bullian e Moretti - che hanno annunciato che porteranno in discussione nei propri consigli comunali apposite mozioni o ordini del giorno critici con questi provvedimenti statali per chiederne la modifica, non essendo stato possibile deliberare in sede di Ambito del Servizio Sociale dei Comuni “Carso Isonzo Adriatico” che vede il Comune di Monfalcone nel ruolo di capofila. La questione, poi, non riguarderebbe solo il basso isontino ma anche l'area triestina, che presenta numerosi casi di esposizione e di malattie provocate dall'asbesto". Per il 2023 sono 20 i milioni di euro messi a disposizione del fondo, mentre altri 60 milioni di euro dovrebbero essere messi a disposizione nel corso del prossimo triennio. "Abbiamo richiesto di conoscere la ripartizione prevista tra aziende e vittime dell'amianto. Resta il fatto - la chiosa dei due consiglieri di opposizione - che queste imprese a partecipazione pubblica sono state accertate quali responsabili delle patologie contratte dai lavoratori".