Amianto vicino a villa abusiva, indaga la polizia locale

TRIESTE - Il Nucleo di polizia ambientale della polizia locale del Comune di Trieste avvierà le procedure per il recupero di due sacchi contenenti amianto rinvenuti all'interno di un terreno demaniale lungo strada nuova per Opicina. Personale della locale si è recato sul posto nella giornata di oggi 31 gennaio, a seguito di una segnalazione. Il terreno in questione è quello relativo ad una struttura abitativa che nel passato era stata oggetto di abuso edilizio e, in quanto tale, abbandonata e in preda al degrado. La casa si trova lungo strada nuova per Opicina, poco dopo il bivio con via dei Baiardi. I due sacchi - con la scritta "strada x opicina" - sono all'interno del terreno da qualche giorno. Al momento la polizia locale non è a conoscenza di chi potrebbe aver riempito i sacchi, né se ilgli stessi provengono dall'area interessata dall'abuso edilizio o, ancora, se l'amianto ha una origine diversa rispetto al luogo dove è stato controllato. L'azienda sanitaria, contattata nella giornata di ieri 30 gennaio da chi scrive, ha riferito di non avere ricevuto (a ieri) alcuna richiesta per piani di smaltimento.