Incidente motonave, Amirante replica a Russo: "Barca non acquistata con fondi regionali"

TRIESTE - La motonave Audace, che ieri ha rischiato l’affondamento al largo delle acque di Grado, è “un’imbarcazione differente da quella di cui le accuse del consigliere Russo. Quella che è stata oggetto di interrogazioni nella precedente legislatura e in questa è la barca che era in servizio fino all’anno scorso, sulla tratta Trieste Grado”, lo precisa l’assessore regionale ai trasporti Cristina Amirante, riferendosi alla motonave Adriatica, in risposta alle accuse del vicepresidente del Consiglio regionale. L'Adriatica, ricorda Amirante “ha avuto delle problematicità perché era concepita come adatta al transito all’interno di acque interne come quelle di una laguna, quindi in presenza di moto ondoso di un certo tipo aveva delle difficoltà. Infatti non è stata utilizzata ed è stata sostituita con degli autobus nella precedente stagione”.

Riferendosi all’Audace, l’assessore precisa inoltre che “Questo servizio Tpl fa parte del contratto in funzione dal 2020, che ereditava un servizio marittimo già compreso all’interno del servizio Tpl”, oltre al fatto che “la barca in questione è stata acquistata dalla Tpl Fvg in autonomia, non con fondi regionali”.

La Regione, dichiara Amirante, “intende fare chiarezza ed è stata convocata adesso una riunione urgente con la Tpl lunedì prossimo, in cui la regione intende conoscere i dettagli di quanto accaduto, i risultati dei primi esami su questa imbarcazione e soprattutto cosa intende fare la Tpl Fvg se vuole sostituire il servizio visto che la barca, per motivi anche giudiziari, subirà delle valutazioni e analisi che la renderanno non più in servizio per diverso tempo”. Quello svolto dalla nave Audace era un servizio pubblico marittimo essenziale, quindi una delle possibili soluzioni nel breve termine potrebbe consistere nell’impiegare una barca da servizio pubblico non essenziale.

Intervenuto anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga: “È necessario intervenire subito per fare chiarezza e accertare se ci sia qualsiasi tipo di responsabilità. Bene ha fatto, in tal senso, la competente Azienda di trasporto pubblico locale di Gorizia a presentare una formale denuncia all'autorità giudiziaria per fare piena luce sulla natura del sinistro".