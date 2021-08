Amministrative: i calendiani sostengono Francesco Russo

Daniela Rossetti (Azione): “Confronti sul territorio, incontri con i cittadini, l'elaborazione di un programma per la città, hanno individuato in Russo il candidato pronto a farsi carico delle nostre istanze politiche per la città”

L'annuncio arriva direttamente da Daniela Rossetti referente triestina del partito di Carlo Calenda e da oggi candidata in Consiglio Comunale nella lista Punto Franco.

“La scelta di appoggiare Francesco Russo – spiega Rossetti - è l'esito naturale di un percorso politico che Azione ha portato avanti in tutti questi mesi. Confronti sul territorio, incontri con i cittadini, l'elaborazione di un programma per la città, hanno individuato in Russo il candidato pronto a farsi carico delle nostre istanze politiche per la città”.

“Per quanto riguarda Azione – prosegue Rossetti che entra da indipendente nella lista di Punto Franco – sarà componente autonoma nell’ampia coalizione che sostiene la candidatura a Sindaco di Francesco Russo e darà voce alla componente liberale, moderata e riformista che a Trieste è ben radicata e che può, finalmente, contare su una propria rappresentanza nelle prossime elezioni comunali”.

“Con questa candidatura – conclude Rossetti – abbiamo voluto rispondere a quell'appello di unità e sintesi che arriva da più parti, e che punta a ridare alla città un governo fatto di competenze, serietà e impegno, in assoluta discontinuità con l'attuale amministrazione di centrodestra, che dopo 15 anni di governo della città dimostra di aver esaurito la carica innovativa necessaria ad una buona amministrazione, come purtroppo dimostrano i numerosi fallimenti che ormai sono sotto gli occhi di tutti. La rinascita di Trieste richiede invece un rinnovamento nell'approccio e nelle idee, richiede il coraggio di proporre una visione strategica nuova e dinamica della città! Non dobbiamo arrenderci al "No se pol" che spesso ha oppresso e frenato la crescita di Trieste; viviamo in una città che ha enormi potenzialità, valorizziamole con orgoglio!”.