Amministrative: Conte arriva a Trieste per sostenere Richetti

Mercoledì 29 settembre Giuseppe Conte sarà a Trieste per sostenere la candidata sindaco pentastellata Alessandra Richetti. Agenda fitta per il Presidente del MoVimento 5 stelle: alle 16:10 incontrerà alcune associazioni di categoria del territorio, alle 18 i lavoratori portuali e alle 19 è prevista una breve camminata con partenza da via Punta del Forno. L'arrivo sarà in Piazza di Cavana dove, alle ore 20.00, terrà un evento pubblico. Oltre alla candidata sindaco del M5s, parteciperanno la Vice ministra MISE, Alessandra Todde e i deputati del M5S, On. Sabrina De Carlo e Luca Sut.