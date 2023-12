Rubava soldi agli anziani che assisteva, sessantenne dietro le sbarre

Ricopriva il ruolo di amministratrice di sostegno B.S., cittadina italiana di 60 anni, nata e cresciuta a Vicenza, finita in carcere nei giorni scorsi dopo numerose condanne per peculato emesse per episodi avvenuti in diverse città d'Italia, tra cui Trieste. La donna, come riportano i colleghi di Vicenza Today, è stata condannata alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. La sessantenne entrava a far parte di varie associazioni di volontariato, sparse in numerose città del nord Italia e, una volta ricevuto l’incarico del tribunale del luogo, effettuava una serie di prelievi di denaro utilizzando il bancomat intestato alla persona che avrebbe dovuto tutelare.

In contatto con il mondo del volontariato

B.S., che ha anche insegnato per tanti anni in una scuola del vicentino come docente di sostegno, già nel 2011 aveva iniziato un’attiva collaborazione con il Comune di Vicenza per aiutare i servizi sociali a seguire la gestione abitativa degli anziani colpiti da Alzheimer. Inoltre, era in contatto soprattutto con associazioni di volontariato presenti in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, non disdegnando qualche puntatina anche in Liguria, Lombardia e nelle Marche. La prima denuncia risale al 2016, quando nella provincia di Pesaro aveva aperto uno studio di mediazione familiare a cui si rivolgevano coloro che avevano bisogno di aiuto per gestire il patrimonio dei propri familiari anziani. Al tempo queste persone avevano denunciato alla polizia di Stato degli ammanchi sospetti dai conti correnti dei parenti fragili, per importi molto importanti.

In carcere a Verona

Partendo da quell’episodio, gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi utilizzato dalla donna anche in numerosi altri casi (in diverse città d’Italia), accertando episodi analoghi, in cui, sempre in seguito all’incarico conferitole dai vari tribunali come amministratrice di sostengo, i parenti degli anziani affidatigli lamentavano dei considerevoli ammanchi di denaro sui conti correnti, non giustificabili con spese ordinarie, né straordinarie. Da qui poi l'evidenza di episodi criminali a Trento, Trieste, Vicenza, Brescia, Padova, La Spezia e Mantova. Varie condanne si sono quindi succedute nel tempo, fino a giungere alla sentenza di cumulo definitiva della pena. Gli agenti della squadra mobile di Vicenza hanno quindi rintracciato la donna, che è stata accompagnata al carcere di Montorio (Verona) a disposizione dell’autorità giudiziaria.