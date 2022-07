Più di venti nuovi occhi su Trieste: oltre 100mila euro per potenziare la videosorveglianza

Più telecamere per la videosorveglianza in arrivo a Trieste, un totale di 23 punti ripresa in nove zone della città per un totale di oltre 112 mila euro, derivati da ex fondi Uti. Le zone in questione comprendono via Pondares in prossimità dell'istituto Ial, via Rismondo vicino all'istituto Carducci, strada di Fiume, piazza Garibaldi (con cinque nuovi punti ripresa), gli accessi al Porto Vecchio da viale Miramare e da largo Città di Santos, la scuola Iulia da via Gatteri, via Polonio e viale XX Settembre, e infine piazza Oberdan. A queste potrebbe essere aggiunto un ulteriore punto a San Giacomo, probabilmente in piazza Puecher.

Lo hanno annunciato in municipio gli assessori comunali Michele Lobianco (Innovazione tecnologica) e Maurizio De Blasio (Polizia locale) insieme al comandante della Polizia locale Walter Milocchi e al dirigente comunale Lorenzo Bandelli. Il provvedimento è il terzo lotto di un piano più ampio per l'implementazione del sistema di videosorveglianza in città, i primi due finanziati con 250 mila euro da fondi ministeriali del progetto Scuole sicure. Questi ultimi hanno riguardato Opicina, Basovizza e l'Altipiano carsico. I tre lotti, in totale, hanno portato alla creazione di 43 punti di ripresa.

Le telecamere saranno ad alta definizione e a visuale ampia e permettono di coprire anche vie limitrofe a quelle elencate, come via Galatti e scala Cappuccini. "In quest'ultima zona - ha dichiarato il comandante Milocchi - metteremo anche un cartello che segnalerà la zona come videosorvegliata, per aumentare la percezione della sicurezza in una zona sensibile". Abbandonato, invece, il riconoscimento facciale, già sperimentato in via Torino. Questa modalità, è stato spiegato dall'ingegner Bandelli, "comporterebbe procedure complicate per il trattamento di dati sensibili e un permesso speciale del garante della privacy con una specifica motivazione". In diverse zone sensibili, invece, saranno installati dispositivi di lettura targhe, che si sono rivelati fondamentali in diverse occasioni, come nella sparatoria di via Carducci.

"Questo ulteriore progetto di videosorveglianza - ha dichiarato l'assessore De Blasio - è un impegno con la città perché sono gli stessi cittadini a chiederlo. Le videocamere sono un deterrente per i malintenzionati, uno strumento importante e irrinunciabile, che permette di risolvere molte indagini. Non è tuttavia l’unica cosa da fare, siamo impegnati in tutti gli altri ambiti per assicurare la sicurezza".

L'obbiettivo a lungo termine, ha dichiarato infine l'assessore Lobianco, è quello di "creare una rete indipendente di videosorveglianza e interconnettere tutte le nostre forze dell'Ordine".