Asugi amplia l'orario di visita negli ospedali

TRIESTE – Asugi amplia gli orari di visita alle persone degenti in tutte le sue strutture, una scelta ritenuta necessaria per venire incontro alle esigenze dei pazienti, familiari e caregivers. Dalla data odierna, pertanto, in tutti i reparti di degenza la possibilità di fare visita ai propri cari sarà garantita nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 12:00 alle ore 14:00 dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

Le Strutture potranno ampliare ulteriormente gli orari di visita, che verranno esposti all’ingresso del reparto e pubblicati sulle guide ai servizi. Si ricorda che, al fine di evitare assembramenti, l’accesso alle strutture di degenza è consentito ad un visitatore alla volta per paziente, fatta salva la necessità di un accompagnatore nei casi di minori o persone non autosufficienti. In caso di esigenze particolari, verrà sempre garantita la possibilità di visita extra-orario previo accordo con il Coordinatore del servizio.