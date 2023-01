Si amputa un dito mentre cucina, anziana a Cattinara

TRIESTE - Un dito amputato per un incidente domestico in cucina: è successo a una pensionata di 80 anni nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 dicembre. Gli operatori del 118 in ambulanza sono intervenuti nella casa della donna, nel rione di Roiano, le hanno prestato le prime cure e l'hanno trasportata all'ospedale di Cattinara per una prima valutazione e la presa in carico. La chiamata di soccorso è arrivata al Nue 112, e gli infermieri della Sores hanno inviato l'ambulanza del 118 sul posto.