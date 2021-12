Covid, in una settimana cresce il contagio in Fvg ma a Trieste si stabilizza

Un aumento dei contagi settimanali in regione, anche se non marcato come nelle prime settimane del mese, mentre a Trieste la somma totale dei nuovi positivi è leggermente minore rispetto alla settimana precedente. Lo si evince dall’analisi dei dati relativi al periodo che va da lunedì 22 a domenica 28 novembre. Nel dettaglio, in Fvg sono stati 4246 i positivi rilevati nella settimana appena trascorsa, contro i 3826 della settimana precedente, mentre a Trieste si parla di 1540 casi: meno dei 1671 registrati dal 15 al 21 dello scorso mese. Se non un rallentamento dei contagi nel capoluogo giuliano, si assiste quantomeno una stabilizzazione degli stessi, anche se si sono manifestati picchi importanti come i 332 casi del 27 novembre e i 298 di mercoledì 24.

La media giornaliera del tasso di positività in Fvg (i positivi rispetto ai tamponi effettuati) non è aumentata di molto da una settimana all’altra (dal 7,8% al 7,95% per i tamponi molecolari, dallo 0,31% allo 0,39% per i rapidi).

Sempre paragonando le due settimane in oggetto, i decessi con positività al Coronavirus sono passati da 31 a 38 ed è cresciuta anche la media giornaliera dei ricoveri, che nei reparti ordinari è passata da 186 a 245 (In sette giorni sono stati occupati 61 posti letto in più). Per quanto riguarda invece le terapie intensive, si è registrata una media giornaliera di 26,5 posti occupati nella settimana appena trascorsa, 24,7 in quella precedente.