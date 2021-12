Stabili i ricoveri e la curva dei contagi: l’analisi settimanale dei dati Covid

Sostanzialmente stabile l’incremento settimanale dei ricoveri in Fvg, così come la curva dei contagi, mentre i decessi aumentano, anche se in misura inferiore rispetto alle aspettative. Questa la sintesi del confronto tra i numeri forniti dalla Regione nella settimana scorsa, da lunedì 6 dicembre a domenica 12. In questo periodo il totale dei contagiati è stato 4487, meno di un centinaio in più rispetto ai 4399 dei sette giorni precedenti, mentre a Trieste si è passati da 1530 a 1507, un leggero calo per la seconda settimana consecutiva. Tornando alla situazione regionale aumenta tuttavia il tasso di positività, dal 7,86% al 9,17% per i tamponi molecolari e dallo 0,52% allo 0,74% per i rapidi. Minore quindi il numero di tamponi rispetto alla prima settimana di dicembre.

Le persone che hanno perso la loro battaglia contro il Covid, da lunedi a domenica scorsi, sono stati 51, contro i 46 della settimana precedente.

Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, invece, si passa da 288 pazienti in media al giorno a 295, mentre per le terapie intensive la media giornaliera passa da 25,4 a 26,7. Dati inferiori alle previsioni che prospettavano un Natale in arancione o in rosso e si basavano sulla crescita quasi esponenziale di novembre. Previsioni che, tuttavia, devono essere ancora scongiurate.