Ancora un'aggressione sull'autobus: ferita a Ronchi la conducente 48enne

RONCHI DEI LEGIONARI - Ennesima aggressione a un autista della Trieste Trasporti, a circa 12 ore di distanza dall’accoltellamento sulla linea 10, lunedì scorso in via dell’Istria. Stavolta, come riporta il Piccolo, è accaduto a Ronchi dei Legionari martedì 30 maggio, sulla linea G51, e a farne le spese è stata la conducente, una donna di 48 anni. Anche questa volta un alterco con una coppia di passeggeri, che è costato alla dipendente dell’azienda triestina otto giorni di prognosi per la distorsione del rachide cervicale e del polso destro. Come riferisce al quotidiano la stessa autista, inizialmente la passeggera l’avrebbe rimproverata per un lieve ritardo (che sarebbe stato “causato dal traffico”, vista la vicinanza con l’aeroporto), poi sarebbe subentrato il marito, che avrebbe “aggredito” la conducente per aver “richiesto e trattenuto” l’abbonamento della signora, in corso di validità. L’autista smentisce la trattenuta dell’abbonamento, spegando di averlo “appoggiato sul cruscotto per il suo ritiro, dopo averlo controllato, come da mio dovere”. A quel punto l’uomo avrebbe colpito l’autista “con il gomito” e l’avrebbe “spinta contro il finestrino”. A sedare gli animi sono intervenuti i Carabinieri. I filmati della videosorveglianza potranno essere inoltrati alla Procura.