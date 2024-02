Ancora atti osceni in Giardino Pubblico: deunciati un 70enne e un 50enne

TRIESTE - Ancora atti osceni in Giardino Pubblico: un 74enne e un 53enne sono stati denunciati lo scorso 2 febbraio dopo essere stati sorpresi sul fatto all'interno dei servizi. Come spiegato in una nota inviata dalla polizia locale, gli operatori hanno notato due uomini appartati negli stessi bagni, affiancati e a stretto contatto tra loro, che simulavano di usufruire degli orinatoi. In realtà erano intenti a toccarsi reciprocamente le parti intime. Al momento del controllo uno di essi, spostandosi di lato, ha fatto finta di nulla mentre l'altro, ricompostosi in tutta fretta, ha cercato di raggiungere l'uscita e darsi alla fuga, ma è stato immediatamente fermato dagli agenti. I due sono stati quindi accompagnati al vicino distretto di polizia locale, nello stesso comprensorio, per l'identificazione. Si tratta di B.W., del 1950 e di M.A.L., del 1971. Dopo gli accertamenti di rito, entrambi sono stati denunciati a piede libero per atti osceni, con l'aggravante di aver agito in luogo frequentato da minori.