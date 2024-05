Sversamento cloruro ferrico, ancora chiusa via Brigata Casale

TRIESTE - Resta ancora chiusa via Brigata Casale nel tratto compreso tra Erta Sant'Anna e via Suppan, poco dopo l'incrocio con via Alpi Giulia, in salita per presenza di una sostanza viscida sull'asfalto - cloruro ferrico, un composto nocivo e irritante, di colore giallo-bruno e dall'odore di cloro - fuoriuscita da un mezzo che stava percorrendo, lo scorso 30 aprile, l'importante arteria. Previste deroghe in discesa solo a frontisti diretti in via Monte Coglians e salita di Raute, mentre in salita l'accesso è consentito in via Suppan.