Ancora due casi di Dengue in città

TRIESTE - Ancora casi di Dengue in città. Tra la serata del 3 giugno 2024 e la giornata del 4 giugno 2024 sono stati segnalati due casi (uno accertato e uno in fase di accertamento) di Dengue, al rientro da un viaggio in una delle zone considerate endemiche. Lo comunica Asugi. Al momento non risultano altri passeggeri a rischio arrivati a Trieste. Come da Piano regionale 2024-2025 per l’implementazione del “Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi” si è già provveduto ad effettuare il sopralluogo nella zona di residenza del caso e ad attivare preventivamente i protocolli nazionali ed internazionali per limitare il diffondersi della malattia. Al momento non è stato indicata la zona della città in cui risiedono i due soggetti infettati. Notizia in aggiornamento