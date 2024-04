Ancora furti in centro: "colpiti" autoscuola Bizjak e bar Bivium

TRIESTE - Doppio furto nella notte: i ladri irrompono nell'autoscuola Bizjak di via Milano e nel vicino bar Bivium, della medesima proprietà. E' successo probabilmente nella notte tra il 25 e il 26 aprile. Come riferisce al Piccolo il titolare Stefano Bizjak, i ladri hanno forzato la porta del bar, dove non sono riusciti a rubare dalla cassa automatica ma avrebbero sottratto contanti per 300 euro. Dal locale sono poi entrati all'attigua autoscuola, da cui hanno portato via due Iphone con dentro contatti e messaggi dei clienti. Indaga la polizia. Si tratta dell'ennesimo episodio, dopo le tentate effrazioni in via della Sorgente qualche giorno fa.