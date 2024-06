Non c'è pace per le Bracerie Venete, un altro furto in meno di un mese

TRIESTE - Le Bracerie Venete di nuovo nel mirino dei ladri dopo il colpo messo a segno la notte dello scorso 26 aprile. Come riporta Il Piccolo, nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno un nuovo furto si è verificato nel ristorante di via Madonnina e ignoti malintenzionati hanno fatto irruzione dal cortile interno del palazzo, non dall’ingresso principale come lo scorso aprile. Creando un’apertura nell’ingresso, sono riusciti a penetrare nel locale e a rubare il contenitore delle mance. La volta precedente, invece, hanno portato via generi alimentari, bottiglie di vino, olio, assegni, casse fiscali e altro. Come nell’ultimo caso saranno visionate le telecamere di sorveglianza da parte dei carabinieri, che seguono il caso. Da tempo l'area è interessata da controlli intensificati da parte delle forze dell'ordine in quanto zona "sensibile", e negli ultimi tempi sono stati molti i furti perpetrati a danno degli esercenti locali.