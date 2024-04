Guerra in Medio Oriente: il dottor Andolina parte per una missione umanitaria in Egitto

TRIESTE - Il pediatra triestino Marino Andolina sta per partire verso l'Egitto per una complessa missione umanitaria coordinata dal Burlo, con un gruppo di medici ed infermiere che sul Sinai raccoglieranno alcuni bambini feriti ed affetti da gravi malattie non curabili a Gaza. La data della partenza è prevista presumibilmente entro le 24 ore, compatibilmente con le procedure burocratiche e i tempi delle autorizzazioni necessarie all'atterraggio in un aeroporto militare vicino al Cairo dell'Embraer della Jethelp-Jetcom.

In altre occasioni dei bambini sono stati portati da Gaza all'Italia, ma sempre utilizzando aerei militari, mentre in questo caso si tratta della prima missione che utilizza donazioni private e, almeno per il trasporto, non grava sulle casse dello stato italiano. Per la logistica, l’ospedale infantile Burlo Garofolo collabora con l'associazione inglese Save a Child di Sally Becker, che è riuscita a raccogliere finanziamenti privati per un totale di 80mila euro. Sally opera da anni con il dottor Andolina in diversi teatri di guerra, dall'Iraq all'Ucraina. La foto che la ritrae è stata scattata a Mosul nel 2017, un giorno prima che Sally fosse intossicata dai gas di cloro lanciati dall'Isis, mentre soccorreva mamme e bambini in fuga. Assieme a Becker e Andolina sta per partire Barbara Fari, responsabile e organizzatrice della missione per conto del direttore generale dell’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste, Stefano Dorbolò. Barbara Fari, poco dopo il ritorno dall'Egitto, partirà per il Kurdistan iracheno per un'altra missione umanitaria.