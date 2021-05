Sci, la triestina Andrea Craievich nel team della Nazionale: "Un sogno che si avvera"

Grande emozione per la 21enne Andrea Craievich che nella prossima stagione sarà un’atleta della squadra nazionale C discipline tecniche di sci alpino. La giovane di Sistiana ha iniziato la sua carriera da atleta nello Sci Club 70: all'età di sei anni ha messo gli sci per la prima volta proprio sulla pista di plastica di Aurisina, oggi Centro federale di avviamento agli sport invernali. Anche la sua prima vittoria è fortemente legata al sodalizio presieduto da Roberto Andreassich: Andrea salì sul gradino più alto del podio al trofeo Biberon a Forni di Sopra, nella categoria Cuccioli 1, evento organizzato da sempre dallo sci club 70.

La Craievich, allenata da oltre 9 anni da Dario Della Libera, ha ottenuto nelle ultime stagioni ottimi risultati nelle varie categorie, vincendo gare FIS e FIS junior. Nel 2019 a Falcade, ha conquistato l’ottava posizione ai Campionati Italiani Assoluti di combinata alpina e, quest’anno, si è classificata seconda assoluta al GP Italia, debuttando anche in Coppa Europa. Nella stagione 2019-2020 ha gareggiato con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, avendo la possibilità anche di essere seguita, nella fase autunnale, dall’ex azzurra di coppa del mondo Chiara Costazza. “Questa convocazione mi riempie di gioia. E’ un sogno che si avvera, ma ora dovrò lavorare ancora di più anche dal punto di vista mentale”, ha affermato la sciatrice giuliana.

Per il consigliere nazionale della FISI, Enzo Sima, l’entrata in azzurro della Craievich è un’ottima notizia per tutto il movimento regionale che, nelle ultime stagioni, ha visto crescere interessanti giovani sia nel settore femminile che in quello maschile. Dopo anni di sacrifici e duri allenamenti per l’atleta triestina è arrivato il momento della maturità agonistica. Il presidente della FISI del Friuli Venezia Giulia Maurizio Dunnhofer, si è detto soddisfatto della notizia, facendo i complimenti all’atleta triestina, al coach Dario Della Libera ed allo sci club 70 che, da anni, promuove gli sport invernali, crescendo con passione e serietà piccoli sciatori, alcuni dei quali raggiungono risultati ed obiettivi prestigiosi. “La Craievich ne è un esempio”, ha concluso Dunnhofer.

Roberto Andreassich vede questa convocazione in nazionale di una propria tesserata come il risultato di un lavoro continuo, scrupoloso e serio di crescita dei moltissimi bambini che si iscrivono ai corsi organizzati dal club. “Abbiamo investito tutto sul nostro impianto sportivo di Aurisina, su un team di allenatori e tecnici preparati e sulla passione e dedizione che i nostri soci dimostrano ogni settimana – afferma -. A ciò aggiungo l’importantissimo sostegno delle istituzioni civili e sportive che, in tutti questi anni, ci sono state vicine, tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia, i Comuni di Trieste e Duino Aurisina, la FISI nazionale e FVG ed il CONI regionale. Sono sicuro che per Andrea sarà una stagione di grande responsabilità, crescita ed esperienza”, conclude il presidente del 70.