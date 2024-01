Poca sicurezza e gravi violazioni a bordo, fermata nave cargo

TRIESTE - Una nave da carico battente bandiera Antigua e Barbuda e ormeggiata presso il canale navigabile del porto di Trieste è stata fermata dalla guardia costiera giuliana a causa di numerose violazioni in materia di sicurezza e gestione del personale di bordo. Nel dettaglio, l'operazione condotta a bordo di Angelo (questo il nome della nave) dagli ispettori ha riscontrato ben 19 "gravi" irregolarità. La nave è tenuta adesso a ripristinare le condizioni di sicurezza. Il capitano di vascello Luciano Delprete. comandante del porto di Trieste e direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia sottolinea che l’attività di controllo proseguirà per tutto l’arco dell’anno al fine di assicurare "un’azione continuativa di vigilanza mirata soprattutto nei confronti delle unità che navigano in condizioni di sicurezza “sub standard” che potrebbero rivelarsi critiche per la salvaguardia della vita umana degli equipaggi e per la tutela dell’ambiente marino".